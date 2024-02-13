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14:09, 13 февраля 2024Путешествия

Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

Авиакомпания «Якутия» запустила распродажу к 14 февраля со скидкой 35 процентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов ко Дню святого Валентина. Об этом российский перевозчик объявил в Telegram-канале.

Купить билеты на все регулярные рейсы можно со скидкой 35 процентов. Акция продлится только один день — 14 февраля. Улететь по выбранным направлениям можно с 14 февраля по 15 мая и с 15 сентября по 26 октября.

Уточняется, что сниженные тарифы не распространяются на субсидированные перелеты и билеты для пассажиров младше 12 лет. Забронировать места в самолетах с выгодой можно на сайте авиакомпании.

Ранее одиноким россиянам дали совет на 14 февраля. «Подумайте о людях, которые есть в вашей жизни, не фокусируйтесь на партнере, которого у вас пока нет», — отметила клинический психолог Европейского медицинского центра Луиза Истомина.

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      Мария Борисова
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