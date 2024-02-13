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15:54, 13 февраля 2024Силовые структуры

Российская учительница вступила в отношения с учеником и стала жертвой шантажа

В Пензе молодую учительницу шантажировали после отношений с учеником

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Пензе 22-летняя учительница гимназии вступила в интимные отношения с 15-летним учеником и стала жертвой шантажа. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, педагог два месяца встречалась с подростком, однако после этого он стал требовать у нее миллион рублей за молчание. Вскоре с учительницей математики связалась мать потерпевшего: она требовала 250 тысяч рублей за сохранение тайны. Девушка не имела таких сумм, поэтому пообещала платить семье по десять тысяч рублей ежедневно.

Затем подозреваемая написала заявление в полицию о вымогательстве и уволилась из учебного заведения. Теперь против нее возбуждено уголовное дело по статьям 135 («Развратные действия») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 25-летняя учительница начальных классов домогалась 11-летнего школьника.

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      Екатерина Кашурникова
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