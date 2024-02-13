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10:44, 13 февраля 2024Россия

Российские корабли провели разведку в Черном море

Российские тральщики провели минную разведку в Черном море

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские тральщики из состава Черноморского флота (ЧФ) провели минную разведку в акватории Черного моря. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, учения проходили в условиях реальной минной опасности, так как в регионе с активным судоходством фиксируется активность Вооруженных сил Украины.

«Тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства», — сообщили в МО.

Днем ранее член Общественной палаты Владимир Рогов предупредил, что в районе Крымского моста может состояться «серьезная провокация». По мнению общественника, косвенным свидетельством подготовки провокации у берегов Крыма является активизация разведки НАТО в Черном море.

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      Марк Леонов
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