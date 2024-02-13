Российский пенсионер незаконно изготовил огнестрельное оружие и попал под статью

Жителя Татарстана задержали за незаконное изготовление винтовок и револьверов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 76-летнего жителя Татарстана, который незаконно изготовил несколько видов огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль пенсионера в Лениногорске. В салоне нашли два чемодана с шестью банками пороха общим весом более 1,5 килограмма, барабаном от револьвера и 352 патронами различного калибра. При осмотре гаражей мужчины силовики также обнаружили и изъяли пять револьверов и два барабана от них, восемь винтовок, один пистолет и одно охотничье ружье, а также 300 патронов различного калибра.

Экспертиза показала, что большая часть найденного оружия и боеприпасов, изготовленная самодельный способом, пригодна для производства выстрелов. Действия мужчины были квалифицированы по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов») и 223 («Незаконное изготовление оружия») Уголовного кодекса РФ. Его отпустили под подписку о невыезде.

Во время разговора с полицейскими задержанный пояснил, что переделка и изготовление оружия — его хобби, а сам он более 50 лет проработал на заводе токарем.

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