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20:24, 13 февраля 2024Силовые структуры

Российского следователя отправили в СИЗО за шантаж подозреваемой

В Подмосковье следователя МВД арестовали за шантаж подозреваемой

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали следователя МВД по подозрению в шантаже одной из подозреваемых и возбудили в отношении него уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

По данным издания, арестованный полицейский вынудил девушку, которая проходила в качестве фигурантки дела о невозврате денежного долга, стать заявительницей по нужному ему делу. Для реализации задуманного следователь передал ей денежные средства и попросил приобрести наушники в одном из магазинов техники. После этого силовик потребовал от потерпевшей написать заявление на владельца того самого магазина, угрожая возможными проблемами, и заставил врать на очной ставке, присылая ответы на возможные вопросы в мессенджере.

Позже выяснилось, что девушка не занимала никакие деньги, а признаться в содеянном по первому делу и даже написать расписку ее заставил следователь. По информации издания, она может быть не единственной потерпевшей от его действий.

Ранее суд в Москве приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы бывшего следователя по особо важным делам. Силовика признали виновным в подготовке к получению взятки.

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      Анна Габай
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