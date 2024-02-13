Российского следователя отправили в СИЗО за шантаж подозреваемой

В Подмосковье следователя МВД арестовали за шантаж подозреваемой

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали следователя МВД по подозрению в шантаже одной из подозреваемых и возбудили в отношении него уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

По данным издания, арестованный полицейский вынудил девушку, которая проходила в качестве фигурантки дела о невозврате денежного долга, стать заявительницей по нужному ему делу. Для реализации задуманного следователь передал ей денежные средства и попросил приобрести наушники в одном из магазинов техники. После этого силовик потребовал от потерпевшей написать заявление на владельца того самого магазина, угрожая возможными проблемами, и заставил врать на очной ставке, присылая ответы на возможные вопросы в мессенджере.

Позже выяснилось, что девушка не занимала никакие деньги, а признаться в содеянном по первому делу и даже написать расписку ее заставил следователь. По информации издания, она может быть не единственной потерпевшей от его действий.

Ранее суд в Москве приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы бывшего следователя по особо важным делам. Силовика признали виновным в подготовке к получению взятки.