Российского военного отправили в колонию на пять лет за уклонение от службы

В Абакане суд приговорил к 5 годам военного за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Чаяна Сагды, не вернувшегося из отпуска в установленный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что военнослужащий, находившийся в отпуске, 26 июня 2023 года не явился на службу в воинскую часть. 29 августа Сагды прибыл в военный комиссариат и сдался.

8 февраля сообщалось, что Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за уклонение от службы и хранение наркотиков. 7 мая 2023 года он на полгода уехал к теще. Также военный нашел пакет с наркотиком и хранил его у себя, пока запрещенные вещества не изъяли у него.