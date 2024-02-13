Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 13 февраля 2024Силовые структуры

Российского военного отправили в колонию на пять лет за уклонение от службы

В Абакане суд приговорил к 5 годам военного за уклонение от службы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Чаяна Сагды, не вернувшегося из отпуска в установленный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что военнослужащий, находившийся в отпуске, 26 июня 2023 года не явился на службу в воинскую часть. 29 августа Сагды прибыл в военный комиссариат и сдался.

8 февраля сообщалось, что Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за уклонение от службы и хранение наркотиков. 7 мая 2023 года он на полгода уехал к теще. Также военный нашел пакет с наркотиком и хранил его у себя, пока запрещенные вещества не изъяли у него.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Жительница Мариуполя умерла после приема западных препаратов. Больница испытывала новые лекарства на пациентах

      Стало известно о блокировках российских платежей в Турции в ручном режиме

      Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

      Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

      Российского военного отправили в колонию на пять лет за уклонение от службы

      В командование ВСУ вошел полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014-м он нарушил приказ не открывать огонь

      Россияне назвали лучшие города для пенсии

      Число отравившихся в бургерной в российском регионе возросло до 60

      Виктория Боня посмеялась над своей фигурой на новом фото без ретуши

      Попавшим в трудную ситуацию россиянам с кредитом дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше