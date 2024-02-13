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10:22, 13 февраля 2024Среда обитания

Саша Грей в костюме Снегурочки появилась в российском селе

Сашу Грей в костюме Снегурочки нарисовали по заказу властей в центре Агаповки

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Изображение бывшей порноактрисы Саши Грей в костюме Снегурочки появилось на декоративном заборе в центре села Агаповка Челябинской области. О необычном рисунке в российском населенном пункте стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Арт-объект установили позади здания управления образования. Рисунок был нарисован по заказу местной администрации по случаю проведения сельской зимней Спартакиады. Власти заявили, что не узнали порноактрису, поэтому одобрили проект. После того как информация о спорной картине попала в СМИ, из забора убрали панель с лицом Грей.

В декабре 2023 года в городе Артеме Приморского края установили необычные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые испугали местных жителей. Отличительной чертой декораций стали большие круглые глаза ярко-голубого и зеленого цвета с узкими зрачками.

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      Александра Качан
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