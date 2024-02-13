Пятидневный арест россиянки из-за сережек признан законным

Суд признал законным арест на 5 суток нижегородки с радужными сережками

Нижегородский областной суд признал законным решение об административном аресте на пять суток местной жительницы Анастасии Ершовой из-за радужных сережек. Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым была отклонена жалоба адвоката девушки на постановление судьи Сормовского районного суда Нижнего Новгорода, который признал ее виновной в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Адвокат Артем Никитин заявил, что у его подзащитной сережки с семью цветами радуги, тут имела место ошибка. Он указал, что семицветная радуга не является символом ЛГБТ-движения. Ершова в суде заявила, что ей нравится форма серег, а не их цвета, и она не демонстрировала их как пропаганду запрещенного движения.

1 февраля сообщалось об аресте нижегородки за радушные сережки. Она была признана виновной по статье о «демонстрации запрещенной символики» (часть 1 статья 20.3 КоАП).