Школьник построил «луч смерти»

IFL Science: подросток из Канады воссоздал легендарное оружие Архимеда

Школьник из Канады сумел воссоздать легендарный «луч смерти», якобы изобретенный древнегреческим ученым Архимедом. Об этом пишет IFL Science.

12-летний Бренден Сенер из Онтарио попытался воспроизвести зеркала Архимеда, которые, согласно легенде, использовались при обороне Сиракуз в 213 году до нашей эры. Древнегреческие источники утверждали, что при помощи зеркал, размещенных вдоль Сиракузской бухты, Архимед сфокусировал солнечные лучи на кораблях противника и таким образом поджег их. Существование этого устройства до сих пор не доказано.

Сенер построил уменьшенную версию подобного устройства при помощи настольных ламп и зеркал. Он обнаружил, что при использовании лампы мощностью в сто ватт и четырех зеркал «изменение температуры для каждого зеркала составляло четыре градуса для трех зеркал и дополнительные 10 градусов для четвертого». В конечном итоге подросток пришел к выводу, что концепция работает, и подобное оружие действительно может быть использовано в бою.

Сенер заключил, что «исторические описания использования "луча смерти" в древних Сиракузах правдоподобны, однако никаких археологических свидетельств его существования обнаружено не было, кроме описаний в книгах древних философов».

За свои изыскания Сенер получил золотую медаль Ежегодной научной ярмарки Мэтьюз-Холла, золотую медаль Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премию Лондонской публичной библиотеки.

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