Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

Шойгу рассказал, что 10 лет работал с погибшим генерал-полкивником Востротиным

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, сообщает во вторник, 13 февраля, российское оборонное ведомство.

«На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины», — приводит Минобороны его слова.

Шойгу подчеркнул, что за десятилетие совместной с Востротиным работы в МЧС страны герой Советского Союза отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. С тех пор и до его кончины их дружба не прекращалась, добавил министр обороны.

Ранее в этот же день стало известно, что Востротин умер на 72-м году жизни. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистан. Его биография легла в основу фильма «9 рота».