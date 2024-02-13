Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, сообщает во вторник, 13 февраля, российское оборонное ведомство.
«На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины», — приводит Минобороны его слова.
Шойгу подчеркнул, что за десятилетие совместной с Востротиным работы в МЧС страны герой Советского Союза отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. С тех пор и до его кончины их дружба не прекращалась, добавил министр обороны.
Ранее в этот же день стало известно, что Востротин умер на 72-м году жизни. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистан. Его биография легла в основу фильма «9 рота».