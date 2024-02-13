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15:41, 13 февраля 2024Россия

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

Шойгу рассказал, что 10 лет работал с погибшим генерал-полкивником Востротиным
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, сообщает во вторник, 13 февраля, российское оборонное ведомство.

«На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины», — приводит Минобороны его слова.

Шойгу подчеркнул, что за десятилетие совместной с Востротиным работы в МЧС страны герой Советского Союза отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. С тех пор и до его кончины их дружба не прекращалась, добавил министр обороны.

Ранее в этот же день стало известно, что Востротин умер на 72-м году жизни. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистан. Его биография легла в основу фильма «9 рота».

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      Анастасия Алимпиева
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