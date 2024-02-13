В российском городе обнаружили горы опасного снега

В Чебоксарах обнаружили горы снега с опасными веществами и примесями

Сотрудники прокуратуры Калининского района Чебоксар обнаружили горы снега с высокой концентрацией опасных веществ и примесей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По сведениям ведомства, снег с дорог складировался на Марпосадском шоссе города Чебоксары в нарушение требований закона, согласном которому убранный снег должен размещаться «только в специально оборудованных местах — исключительно на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом».

В сообщении отмечается, что в результате действий организации «Дорэкс» в целях оптимизации мероприятий по вывозу снега на полигон города Новочебоксарска горы снега образовались на территории, которая для этих целей не предназначена. С учетом концентрации в нем вредных веществ и примесей, снег «создает угрозу окружающей среде», подчеркнули в прокуратуре.

По итогам руководителю «Дорэкс» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона с требованием перевезти снег в установленное для это место.

Ранее в России выявили снижение затрат госзаказчиков на уборку территории и вывоз снега на 13 процентов — с 59 миллиардов в 2021-м до 51 миллиарда рублей в 2023 году.