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12:30, 23 января 2024Экономика

В России уменьшились траты на уборку снега

РИА Новости: объем госзакупок на уборку снега уменьшился в России на 13 %

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Сумма затрат госзаказчиков на уборку территории и вывоз снега снизилась за два года на 13 процентов — с 59 миллиардов в 2021-м до 51 миллиарда рублей в 2023 году, следует из данных «Контур.Торгов», на которые ссылаются РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году при тех же 13 тысячах проведенных тендеров объем закупок снизился до 54 миллиардов рублей, а в следующем году траты на уборку снега снова уменьшились.

Как указали аналитики, одну из самых крупных «снежных» закупок реализовали в подмосковном поселении Внуковское. При населении в 40 тысяч человек там потратили миллиард рублей, в то время как, например, в Новосибирске в 2023 году 351 госзакупка обошлась в 628 миллионов рублей.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость услуг по уборке снега в Москве и Московской области вырастет в январе на 30 процентов. По данным Mash, повышение расценок с 703-990 рублей до 913-1287 рублей в час вызвано рекордными снегопадами, недовольством рабочих и ростом спроса на соответствующие услуги.

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      Дмитрий Воронин
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