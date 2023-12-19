В России резко подорожает уборка снега

Услуги по коммерческой уборке снега в Москве и области подорожают на 30 %

Коммерческая уборка снега в Москве и Московской области резко подорожает. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость услуг по уборке с 1 января 2024 года вырастет на 30 процентов. Причиной называют рекордные снегопады, недовольство рабочих и повышение спроса на услуги уборки как силами простых дворников, так и с привлечением спецтехники. Так, четыре основных компании, работающие на территории столичного региона, повысят расценки с 703-990 рублей в час до 913-1287 рублей в час. Вслед за ними подорожают услуги и прочих, более мелких компаний, не исключают в отрасли.

После прошедших в Центральной России обильных осадков россияне решили заработать на борьбе со стихией. Граждане стали массово предлагать услуги по чистке дорог и крыш от снега на популярных сервисах для размещения объявлений. В среднем они готовы работать за 300-500 рублей в час либо брать 2-3 тысячи за услугу. Чистка крыш обойдется от 15 до 100 рублей за квадратный метр.

Из-за рекордных снегопадов 15 декабря цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за снегопада, вызванного циклоном «Ваня». Утром стоимость заказа за маршрут длительностью 35-55 минут увеличилась на 700-1200 рублей, а время в пути — на 10-15 минут.