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21:14, 13 февраля 2024Россия

Спасатели эвакуировали 440 человек из горящего дома в российском городе

В Анапе спасатели МЧС эвакуировали 440 человек из горящего дома

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Анапе загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Пожар начался в мансарде 11 этажа, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. С возгоранием борются более 100 специалистов и 35 единиц техники.

Спасатели эвакуировали из здания 440 человек, из них 112 детей. Один человек пострадал. Организованы три пункта временного размещения жильцов.

Ранее пожар площадью в тысячу «квадратов» попал на видео. На кадрах видно, что огонь охватил почти всю площадь дома.

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      Марина Совина
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