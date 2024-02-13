Спасатели эвакуировали 440 человек из горящего дома в российском городе

В Анапе спасатели МЧС эвакуировали 440 человек из горящего дома

В Анапе загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Пожар начался в мансарде 11 этажа, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. С возгоранием борются более 100 специалистов и 35 единиц техники.

Спасатели эвакуировали из здания 440 человек, из них 112 детей. Один человек пострадал. Организованы три пункта временного размещения жильцов.

Ранее пожар площадью в тысячу «квадратов» попал на видео. На кадрах видно, что огонь охватил почти всю площадь дома.

