Стало известно о призыве Эстонии к ЕС забрать активы России до выборов в США

Bloomberg: Эстония призывает ЕС конфисковать активы России до выборов в США

Эстонские власти призывают Европейский союз (ЕС) конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова.

«Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно», — приводит его слова агентство. Всевиов добавил, что в 2024 году нужно создать политику, которая станет устойчивой и будет отражать долгосрочную преемственность.

Как стало известно Bloomberg, некоторые чиновники и страны-участницы ЕС надеются достичь итогового соглашения по российским активам к 24 февраля. Уточняется, что ряд государств-членов Евросоюза задерживают процесс, объясняя это юридическими сложностями. По данным агентства, Эстония работает над законодательством, которое, в случае одобрения, позволит Таллину конфисковать любые замороженные в стране активы России.

Ранее Совет ЕС решил отдельно учитывать доходы от замороженных в Европе российских активов и хранить на специальных счетах. Депозитарии, в которых размещены заблокированные средства, не смогут использовать их по своему усмотрению.