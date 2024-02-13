Станцевавшего на солее собора россиянина приговорили к колонии

В Канске суд приговорил мужчину, танцевавшего на солее Свято-Троицкого собора

В Канске (Красноярский край) суд приговорил 20-летнего местного жителя к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за пьяные танцы на солее Свято-Троицкого собора, мат и угрозы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодого человека признали виновным по трем статьям, среди которых 319 («Оскорбление представителя власти») и 213 («Хулиганство») УК РФ. Еще одного дебошира приговорили к 440 часам обязательных работ.

Утром 15 октября 2023 года компания пьяных молодых людей выражалась нецензурной бранью около Свято-Троицкого кафедрального собора, а затем и внутри здания. Во время службы один из злоумышленников прошел на солею, начал кричать, танцевать и угрожать применением насилия присутствующим, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.