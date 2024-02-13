Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:42, 13 февраля 2024Силовые структуры

Станцевавшего на солее собора россиянина приговорили к колонии

В Канске суд приговорил мужчину, танцевавшего на солее Свято-Троицкого собора

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Канске (Красноярский край) суд приговорил 20-летнего местного жителя к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за пьяные танцы на солее Свято-Троицкого собора, мат и угрозы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодого человека признали виновным по трем статьям, среди которых 319 («Оскорбление представителя власти») и 213 («Хулиганство») УК РФ. Еще одного дебошира приговорили к 440 часам обязательных работ.

Утром 15 октября 2023 года компания пьяных молодых людей выражалась нецензурной бранью около Свято-Троицкого кафедрального собора, а затем и внутри здания. Во время службы один из злоумышленников прошел на солею, начал кричать, танцевать и угрожать применением насилия присутствующим, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает наибольшие опасения». На Украине заявили, что новый главком ВСУ пойдет на рискованные операции ради Зеленского

      Арестованных по делу Merlion сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве

      В Запорожье заявили о ликвидации элитного офицера ВСУ

      Володин отреагировал на идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

      В России захотели разрешить парковку на платных стоянках одной категории граждан

      Загадочное появление в смартфоне парня одного фото озадачило пользователей сети

      Учительница получила три года тюрьмы за секс с подростком

      Россияне бросились скупать мебель

      Найдены самые дорогие дома Подмосковья

      Жители юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше