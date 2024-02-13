Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:54, 13 февраля 2024Культура

Стас Пьеха отменил концерт из-за серьезных проблем со здоровьем

Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за серьезных проблем со здоровьем

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский певец Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

12 февраля у Пьехи был запланирован концерт в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева, который пришлось перенести. Исполнитель рассказал, что потерял голос на предыдущем выступлении в Воронеже и теперь вынужден остановить гастрольный тур по России и отправиться в Москву на лечение.

«Я сделал все возможные инъекции, вливания, ингаляции. Но, к сожалению, голос не вернулся. Скорее всего, есть травма, связанная с тем, что вчера я выступал с трахеитом — пел сольный концерт в Воронеже. Сейчас мне предстоит выйти и извиниться перед публикой — сказать, что я не смогу сегодня спеть», — рассказал певец.

Артист выразил извинения всем, кого он «подвел», а также отметил, что не сможет обманывать зрителей и выступать под фонограмму. Пьеха пообещал «вернуться на маршрут» после выздоровления.

Ранее стало известно, что в Перми отменили концерт российской певицы Лолиты Милявской.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

      Планы европейской страны отказаться от российского газа оценили

      Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

      Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео

      Ключевой ставке ЦБ предрекли стабильность

      Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

      В России мужчине дали восемь лет колонии за финансирование терроризма

      Названа весомая причина закрывать крышку унитаза при смывании

      Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше