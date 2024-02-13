Стас Пьеха отменил концерт из-за серьезных проблем со здоровьем

Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за серьезных проблем со здоровьем

Российский певец Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

12 февраля у Пьехи был запланирован концерт в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева, который пришлось перенести. Исполнитель рассказал, что потерял голос на предыдущем выступлении в Воронеже и теперь вынужден остановить гастрольный тур по России и отправиться в Москву на лечение.

«Я сделал все возможные инъекции, вливания, ингаляции. Но, к сожалению, голос не вернулся. Скорее всего, есть травма, связанная с тем, что вчера я выступал с трахеитом — пел сольный концерт в Воронеже. Сейчас мне предстоит выйти и извиниться перед публикой — сказать, что я не смогу сегодня спеть», — рассказал певец.

Артист выразил извинения всем, кого он «подвел», а также отметил, что не сможет обманывать зрителей и выступать под фонограмму. Пьеха пообещал «вернуться на маршрут» после выздоровления.

Ранее стало известно, что в Перми отменили концерт российской певицы Лолиты Милявской.