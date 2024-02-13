Еще один российский город отменил концерт Лолиты
В Перми отменили концерт Лолиты Милявской
В Перми отменили концерт российской певицы Лолиты Милявской. Об этом пишет Telegram-канал «Большая Пермь».
По словам представителей ДК Солдатова, выступление, запланированное на 19 марта, отменено организаторами.
До этого стало известно, что в городе приостановили продажу билетов на концерт певицы.
Ранее сообщалось, что все выступления артистки, которые были запланированы в подмосковных городах в феврале этого года, кроме концерта в Чехове, отменены. Тогда организаторы заявляли, что шоу певицы в Чехове все-таки состоится, несмотря на срывы выступлений в других городах на фоне участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.