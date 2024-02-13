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10:57, 13 февраля 2024Культура

Еще один российский город отменил концерт Лолиты

В Перми отменили концерт Лолиты Милявской

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Перми отменили концерт российской певицы Лолиты Милявской. Об этом пишет Telegram-канал «Большая Пермь».

По словам представителей ДК Солдатова, выступление, запланированное на 19 марта, отменено организаторами.

До этого стало известно, что в городе приостановили продажу билетов на концерт певицы.

Ранее сообщалось, что все выступления артистки, которые были запланированы в подмосковных городах в феврале этого года, кроме концерта в Чехове, отменены. Тогда организаторы заявляли, что шоу певицы в Чехове все-таки состоится, несмотря на срывы выступлений в других городах на фоне участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

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