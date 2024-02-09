Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:56, 9 февраля 2024Культура

В российском городе приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

В Перми приостановили продажу билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает «59.ru» со ссылкой на источник.

Выступление запланировано на 19 марта. «Отменят или перенесут концерт, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — сообщили в компании «Артисты звезды».

Ранее члены общественного движения «Зов народа» добились закрытия продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове.

До этого сообщалось, что все выступления артистки, которые были запланированы в подмосковных городах в феврале этого года, кроме концерта в Чехове, отменены. Тогда организаторы заявляли, что шоу певицы в Чехове все-таки состоится, несмотря на срывы выступлений в других городах на фоне участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      Актер из «Мстителей» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

      Призвавший прикрыть соски «Родины-матери» активист извинился

      Российский депутат избежал реального срока за коррупцию

      В Киеве дерусифицировали улицу Булгакова

      Эстония получила покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

      Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе и попали на видео

      Названы главные провалы нового главкома ВСУ Сырского

      Российский пристав похитил карты у задержанных мигрантов и оплачивал ими покупки

      В российском городе приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше