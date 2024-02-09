В российском городе приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

В Перми приостановили продажу билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает «59.ru» со ссылкой на источник.

Выступление запланировано на 19 марта. «Отменят или перенесут концерт, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — сообщили в компании «Артисты звезды».

Ранее члены общественного движения «Зов народа» добились закрытия продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове.

До этого сообщалось, что все выступления артистки, которые были запланированы в подмосковных городах в феврале этого года, кроме концерта в Чехове, отменены. Тогда организаторы заявляли, что шоу певицы в Чехове все-таки состоится, несмотря на срывы выступлений в других городах на фоне участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.