Общественники добились остановки продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове

Продажу билетов на концерт Лолиты прекратили после призывов общественников

Члены общественного движения «Зов народа» добились закрытия продаж билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской в Чехове. Об этом сообщается в Telegram-канале «360».

Один из общественников рассказал, что движение связалось с организатором выступления и призвало прекратить продавать билеты на шоу.

«Продажа остановлена. Продажа билетов зависит не от нас. Мы написали письмо организатору, продажи билетов должны быть остановлены. Идет расторжение договора», — поведал собеседник портала.

Накануне сообщалось, что все выступления Лолиты, которые были запланированы в подмосковных городах в феврале этого года, кроме концерта в Чехове, отменены. Тогда организаторы заявляли, что шоу артистки в Чехове все-таки состоится, несмотря на срывы выступлений в других городах на фоне участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее Лолита Милявская заявила, что потеряла интерес к шоу-бизнесу.