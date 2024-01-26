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17:39, 26 января 2024Культура

Общественники добились остановки продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове

Продажу билетов на концерт Лолиты прекратили после призывов общественников

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Члены общественного движения «Зов народа» добились закрытия продаж билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской в Чехове. Об этом сообщается в Telegram-канале «360».

Один из общественников рассказал, что движение связалось с организатором выступления и призвало прекратить продавать билеты на шоу.

«Продажа остановлена. Продажа билетов зависит не от нас. Мы написали письмо организатору, продажи билетов должны быть остановлены. Идет расторжение договора», — поведал собеседник портала.

Накануне сообщалось, что все выступления Лолиты, которые были запланированы в подмосковных городах в феврале этого года, кроме концерта в Чехове, отменены. Тогда организаторы заявляли, что шоу артистки в Чехове все-таки состоится, несмотря на срывы выступлений в других городах на фоне участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее Лолита Милявская заявила, что потеряла интерес к шоу-бизнесу.

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      Анастасия Астахова
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