69-я параллель
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11:32, 13 февраля 202469-я параллель

Строящийся ледокол «Чукотка» получил «сердце»

Балтийский завод сообщил об установке атомного реактора на ледокол «Чукотка»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Рабочие Балтийского судостроительного завода установили атомный реактор «Ритм-200» на строящийся ледокол «Чукотка» проекта 22220. Об этом сообщает пресс-служба верфи в своем Telegram-канале.

Как отметили представители завода, атомный реактор для ледокола является «сердцем, приводящим его в движение».

«Вес одного [парогенерирующего атомного] блока составляет 147,5 тонны, высота — 7,3 метра, диаметр — 3,3 метра. Оба блока "Ритм-200" установлены на штатные места», — рассказали о реакторе в компании.

По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены три атомохода: «Арктика» (головной), а также «Сибирь» и «Урал», которые уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Третий и четвертый серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка» строятся, их планируется сдать в 2024 и 2026 годах соответственно.

Ранее частная разведывательная компания Strider Technologies сообщила, что США не уделяли должного внимания освоению Арктики, поэтому не озаботились строительством ледоколов.

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      Марк Леонов
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