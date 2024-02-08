Разведчики сравнили темпы освоения Арктики Россией и США

Частная разведкомпания Strider Technologies: РФ опережает США в освоении Арктики

Соединенные штаты Америки на десять лет отстают от России в освоении своих сегментов Арктики. К таким выводам пришла частная разведывательная компания Strider Technologies, данные из ее отчета публикует британское издание Daily Mail.

Соучредитель компании Эрик Левеск (Eric Levesque) отметил, что США попросту не уделяли внимания развитию этого направления, поэтому даже не озаботились строительством ледоколов. «США не уделяли этому приоритета. Россия, вероятно, на 10 или более лет опережает США. У нас есть, что-то вроде одного действующего ледокола, но и он был построен в 70-е годы», — подытожил Левеск.

Частные разведчики из Strider Technologies также указали, что видят в готовности России сотрудничать в Арктике с Китаем реальность безграничного партнерства двух стран.

26 января президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» и объявил связанное с советским лидером Иосифом Сталиным название еще одного готовящегося к закладке корабля.