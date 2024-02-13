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18:41, 13 февраля 2024Ценности

Тейлор Свифт пришла на матч возлюбленного в наряде за 5,7 миллиона рублей

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт посетила Супербоул в наряде за миллионы рублей. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Известно, что 34-летняя исполнительница пришла на матч возлюбленного Трэвиса Келси — игрока в американский футбол, выступающего за команду «Канзас-Сити Чифс» Национальной футбольной лиги. При этом звезда надела украшенные кристаллами черные джинсы бренда Area, вязаный топ Dion Lee, куртку-бомбер WEAR by Erin Andrews Chiefs, замшевые ботильоны Christian Louboutin и взяла с собой клатч Judith Leiber.

Кроме того, артистка примерила множество ювелирных изделий, включая колье с бриллиантами Stephanie Gottlieb за 7,5 тысячи долларов (примерно 685 тысяч рублей) и рубиновый браслет марки Shay Jewelry за 19 950 долларов (примерно 1,8 миллиона рублей). Отмечается, что общая стоимость образа певицы составила 62 540 долларов (примерно 5,7 миллиона рублей).

В сентябре 2023 года Тейлор Свифт лишилась роскошного украшения на музыкальной премии MTV Video Music. Так, из ее кольца из ассортимента ювелирного дома Van Cleef & Arpels выпал крупный бриллиант за 12 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

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      Алина Гостева
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