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14:19, 13 февраля 2024Из жизни

«Тиндер»-мошенник обманул 15 женщин и лишил их 29 миллионов рублей

Мошенник из Великобритании лишил женщин из приложений для свиданий 29 млн рублей

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мужчина из Великобритании флиртовал с женщинами в приложениях для свиданий и лишил их более чем 250 тысяч фунтов стерлингов (около 29 миллионов рублей). Об том, как он обманул своих жертв, пишет Daily Mail.

37-лений Киран Грифин был арестован в сентябре 2023 года за мошенничество и вымогательство. «Тиндер»-мошенник получил от своих жертв больше 250 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина создавал фальшивые страницы в социальных сетях и выдавал себя за юриста, девелопера и бизнесмена с крупными доходами. В его профиле можно было найти снимки из путешествий и дорогих отелей, хотя в действительности Гриффин был нищим, безработным и не имел постоянного места жительства.

Обычно Гриффин начинал общение с жертвами, представляясь богачом и засыпая их комплиментами. Впоследствии он под разными предлогами начинал просить у них деньги. Одной из женщин, 40-летней Даниэлле, он рассказал, что потерял бумажник и не может вернуть банковские карты до начала новой недели, затем попросил одолжить немного денег на свадьбу друга. После оказалось, что Гриффин находится в процессе развода, из-за которого у него крупные долги.

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Одна из пострадавших отдала мошеннику более трех тысяч фунтов стерлингов (346 тысяч рублей) за три месяца. По ее словам, Гриффин подкреплял образ состоятельного человека снимками и историями и легко мог ее рассмешить внезапным звонком, которые всегда поднимали ей настроение и усыпляли бдительность.

Женщина заподозрила неладное, когда мужчина перестал отвечать на ее сообщения или огрызался на просьбы вернуть деньги. В конце концов ей удалось найти через интернет других женщин, которых он обманул. Объединившись, они обратились в полицию.

Гриффина признали виновным и приговорили к тюремному заключению. Даже после ареста он умудрялся писать сообщения некоторым из своих подруг. Также впоследствии выяснилось, что мужчину ненавидят собственные родственники, потому что в подростковые годы он обокрал свою бабушку. Гриффин лишил ее всех накоплений, которые постепенно снимал с ее банковской карточки.

Ранее жительница Лос-Анджелеса заявила, что готова заплатить внушительное денежное вознаграждение за помощь в поиске будущего мужа. 35-летняя адвокат Ева пообещала пять тысяч долларов (452,7 тысячи рублей) тому, кто сведет ее с нужным мужчиной.

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      Антонина Черташ
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