Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:52, 18 июля 2023Из жизни

Женщина пообещала 450 тысяч рублей за помощь в поиске мужа

Адвокат из США предложила денежную награду тому, кто найдет ей мужа

Жительница американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, заявила, что готова заплатить внушительное денежное вознаграждение за помощь в поиске будущего мужа. Об этом она сообщила в своем аккаунте в TIkTok.

35-летняя адвокат Ева Тилли-Коулсон рассказала, что размер награды тому, кто найдет ей супруга, может составить пять тысяч долларов (452,7 тысячи рублей). «Я пообещала друзьям, что заплачу им, если они познакомят меня с будущим мужем. И подумала, почему бы не предложить это и своим подписчикам на TikTok?» — поделилась она.

Опубликованное женщиной объявление привлекло внимание более 556 тысяч пользователей и принесло от 20 до 25 виртуальных знакомств с потенциальными партнерами.

Материалы по теме:
Лекарство от рогов Как гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
Лекарство от роговКак гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
15 декабря 2016
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Тилли-Коулсон рассказала, что за последние пять лет знакомилась с мужчинами лично и через приложения, но из-за пандемии COVID-19 ситуация изменилась. Мужчины стали реже знакомиться в реальной жизни, а в приложениях часто ищут только мимолетных свиданий.

По словам женщины, она уверена в своем предложении и считает, что пять тысяч долларов за мужа, который готов к настоящим отношениям, — отличная цена. Однако американка установила строгие правила для своей «свадебной игры»: она готова будет передать деньги после заключения брака. Кандидаты на роль ее мужа должны быть в возрасте от 27 до 40 лет, ростом не менее 155 сантиметров, обладать «британским» чувством юмора и любить спорт, животных и детей.

Ранее сообщалось, что англичанин намеревался найти себе девушку в приложении для знакомств Tinder и уже было отчаялся это сделать после 300 совпадений и большого числа неудачных свиданий. В итоге он обрел свое счастье в одном из лондонских баров.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Имя Исинбаевой уберут из названия стадиона в Дагестане

    Тренер раскрыл опасность тренировок натощак

    Гарик Сукачев рассказал об отношениях с женой после 36 лет брака

    Бешеный бобр покусал купавшуюся в озере девочку

    ФСБ нашла у москвича арсенал и изъяла его

    В Москве начнет работать открытый каток из синтетического льда

    Врач назвала главные отличия симптомов кишечной инфекции от пищевого отравления

    Ведущая популярного реалити-шоу назвала одну особенность современных звезд

    Толпа индийцев избила туриста палками из-за задетой машины и попала на видео

    Американист сравнил шансы Байдена и Трампа на победу на выборах президента США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости