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19:03, 13 февраля 2024Путешествия

Турист привез из Африки мумии обезьян и попался на таможне

DM: турист привез из Конго в США мумии обезьян и попался на таможне аэропорта

Фото: Customs and Border Protection / AP

Турист привез из Африки в США мумифицированных обезьян и попался на таможне аэропорта. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

Как пишет источник, служебная собака в международном аэропорту Логан в Бостоне учуяла запах мяса диких животных, которое один из пассажиров рейса из Демократической Республики Конго попытался провезти контрабандой. Путешественник уверял, что собирается его съесть.

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Пограничная служба связалась с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, сотрудники федерального агентства призвали уничтожить подозрительный груз.

«Мясо диких животных может содержать микробы, которые вызывают разные заболевания, в том числе вирус Эбола. Работа подразделения К9 и специалиста по сельскому хозяйству сыграла важную роль в предотвращении проникновения этой потенциальной опасности в США», — заявил сотрудник пограничной службы Хулио Каравиа.

Ранее в аэропорту Чикаго у прибывших из Конго туристов изъяли багаж с запрещенным для провоза содержимым. В нем находилось почти семь килограммов сырых внутренностей козы.

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      Марина Черняк
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