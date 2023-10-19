У туристов в аэропорту изъяли почти семь килограммов сырых внутренностей козы

New York Daily News: в аэропорту Чикаго у туристов изъяли внутренности козы

В аэропорту Чикаго у прибывших из Демократической Республики Конго туристов изъяли багаж с запрещенным для провоза содержимым. Подробностями истории поделилось издание New York Daily News.

Уточняется, что путешественники попытались ввезти в Соединенные Штаты полкило неизвестного мяса, садовые яйца (разновидность африканских баклажанов) и почти семь килограммов сырых внутренностей козы.

Таможенники заявили, что они часто конфискуют продукты и растения, которые незаконно ввозят в страну, однако, по их словам, выпотрошенная коза определенно выделяется на фоне остальных запрещенных предметов.

«Подобные объекты могут быть переносчиками вредителей и болезней, если они попадут в наши сельскохозяйственные системы или природные ресурсы», — заявил глава воздушной гавани Майкл Пфайффер.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево изъяли у «Мисс Москва-2018» контрабанду на два миллиона рублей. Известно, что девушка пыталась откупиться от правоохранителей взяткой.