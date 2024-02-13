Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:04, 13 февраля 2024Среда обитания

У российского чиновника отняли четыре квартиры

У чиновника из Кемеровской области отсудили четыре квартиры

Фото: Globallookpress.com

Суд изъял у начальника территориального отдела по Ижморскому лесничеству несколько квартир и машин. О том, что у российского чиновника отняли имущество, сообщает «Комсомольская правда».

Чиновник из Кемеровской области приобрел четыре квартиры и четыре автомобиля несколько лет назад за 16 миллионов рублей. В ходе проверки не удалось подтвердить законность происхождения средств, направленных на покупку. Прокуратура подала иск с требованием обратить имущество в доход государства.

Суд удовлетворил иск, взыскав с собственника квартиры и машины, а также 3,29 миллиона рублей от продажи еще одного автомобиля. Чиновник обжаловал решение, однако Кемеровский областной суд не удовлетворил его жалобу.

Ранее стало известно, что московскую квартиру экс-чиновницы Татьяны П. продадут с торгов из-за долга за жилищно-коммунальные услуги.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      В Москве произошел пожар на заводе МиГ

      В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

      Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

      Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше