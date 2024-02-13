У российского чиновника отняли четыре квартиры

У чиновника из Кемеровской области отсудили четыре квартиры

Суд изъял у начальника территориального отдела по Ижморскому лесничеству несколько квартир и машин. О том, что у российского чиновника отняли имущество, сообщает «Комсомольская правда».

Чиновник из Кемеровской области приобрел четыре квартиры и четыре автомобиля несколько лет назад за 16 миллионов рублей. В ходе проверки не удалось подтвердить законность происхождения средств, направленных на покупку. Прокуратура подала иск с требованием обратить имущество в доход государства.

Суд удовлетворил иск, взыскав с собственника квартиры и машины, а также 3,29 миллиона рублей от продажи еще одного автомобиля. Чиновник обжаловал решение, однако Кемеровский областной суд не удовлетворил его жалобу.

Ранее стало известно, что московскую квартиру экс-чиновницы Татьяны П. продадут с торгов из-за долга за жилищно-коммунальные услуги.