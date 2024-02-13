Участница группы Blackpink появится в новом сезоне «Белого лотоса»

Участница группы Blackpink Лиса появится в 3 сезоне сериала «Белый лотос»

Участница всемирно известной южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан, известная как Лиса, появится в третьем сезоне сериала телекомпании HBO «Белый лотос». Об этом пишет Variety.

Роль артистки держится в секрете, однако известно, что участие в проекте будет ее актерским дебютом. Лиса стала второй участницей Blackpink, появившейся в сериале HBO. До этого Дженни Руби Джейн дебютировала в драме «Кумир», премьера которой состоялась в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича в новом сезоне «Белого лотоса» заменит болгарский актер Джулиан Костов. Он известен ролью Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость». Кроме того, Костов сыграл русского злодея Владимира Макарова в видеоигре 2023 года Call of Duty: Modern Warfare III.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022-го. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».