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21:01, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Участница команды «Уральских пельменей» раскрыла сложность работы в шоу

Художник по гриму «Уральских пельменей» раскрыла сложность подбора образов в шоу
Екатерина Крыльцова

Екатерина Крыльцова. Кадр: Пельмени Family / YouTube

Участница команды шоу «Уральские пельмени» в Екатеринбурге, художник по гриму Екатерина Крыльцова заявила, что авторов команды бывает трудно понять, когда они рассказывают о необходимом для номера образе. Сложность работы в шоу она раскрыла в видео, опубликованном на YouTube-канале «Пельмени Family».

По словам Крыльцовой, авторы обычно очень абстрактно рассказывают о том, какой образ необходим артистам «Уральских пельменей» для номера. «Например, любимое наше слово — "какой-нибудь смешной парик". Что понимать под словом "смешной парик" — каждый раз загадка. Это бесконечный подбор, объяснения, выяснения, уточнения», — поделилась она.

Художник по гриму также отметила, что за годы существования шоу артисты примерили массу странных образов. В качестве примера она привела образы бобров и швабры.

Ранее художник-постановщик шоу «Уральские пельмени» в Екатеринбурге Евгений Кравцов рассказал, как устанавливают декорации для выступлений артистов. Он заявил, что декорации для концерта строят шесть-восемь часов.

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      Маргарита Щигарева
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