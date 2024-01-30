Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:19, 30 января 2024Интернет и СМИ

Раскрыто закулисье шоу «Уральские пельмени»

Постановщик Кравцов заявил, что декорации «Уральских пельменей» строят 6-8 часов
Евгений Кравцов

Евгений Кравцов. Кадр: Пельмени Family / YouTube

Художник-постановщик шоу «Уральские пельмени» в Екатеринбурге Евгений Кравцов рассказал, как устанавливают декорации для выступлений артистов. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Закулисье "Уральских пельменей"», доступном на YouTube.

«Строительство декораций мы начинаем ночью. (...) Оно занимает шесть-восемь часов», — заявил Кравцов, говоря о работе с «Уральскими пельменями».

Декоратор также уточнил, что 20 лет назад, когда артисты только начинали работать над шоу, установка реквизита могла занимать сутки. По его словам, сейчас работа художников-постановщиков более технологична и поэтому занимает меньше времени.

Ранее блогер и юморист Василий Шакулин рассказал о работе с артистами из «Уральских пельменей». По его словам, за каждым из юмористов закреплена авторская группа, которая помогает ему писать шутки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Москва объяснила отказ приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента

      Платье Кайли Дженнер для похода в ресторан сравнили с мешком для мусора

      81-летняя туристка заявила об изнасиловании на популярном курорте

      Названы возможные сроки полной расшифровки черных ящиков Ил-76

      Михалков призвал закрывать западные каналы

      Президент Чехии назвал возможное условие переговоров по Украине

      Украина третий раз за день атаковала российский регион

      Губернатор Запорожья прокомментировал слухи об отставке Залужного

      Хави признался в желании уйти из «Барселоны» в начале сезона

      Украинский дрон-камикадзе упал и взорвался в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше