Раскрыто закулисье шоу «Уральские пельмени»

Постановщик Кравцов заявил, что декорации «Уральских пельменей» строят 6-8 часов

Художник-постановщик шоу «Уральские пельмени» в Екатеринбурге Евгений Кравцов рассказал, как устанавливают декорации для выступлений артистов. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Закулисье "Уральских пельменей"», доступном на YouTube.

«Строительство декораций мы начинаем ночью. (...) Оно занимает шесть-восемь часов», — заявил Кравцов, говоря о работе с «Уральскими пельменями».

Декоратор также уточнил, что 20 лет назад, когда артисты только начинали работать над шоу, установка реквизита могла занимать сутки. По его словам, сейчас работа художников-постановщиков более технологична и поэтому занимает меньше времени.

Ранее блогер и юморист Василий Шакулин рассказал о работе с артистами из «Уральских пельменей». По его словам, за каждым из юмористов закреплена авторская группа, которая помогает ему писать шутки.