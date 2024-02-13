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17:59, 13 февраля 2024Из жизни

Учитель сломал челюсть пятикласснику за ответ на уроке

News9Live: в Индии учитель сломал школьнику челюсть за ошибку на уроке

Фото: Krishnendu Halder / Reuters

В Индии школьный учитель жестоко избил пятиклассника и сломал ему челюсть за ошибку на уроке. Об этом сообщает News9Live.

Нападение произошло в средней школе в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, 12 февраля. Во время урока учитель, Викрант Томас, задал 10-летнему школьнику Абдулле вопрос, касающийся изучаемой темы. Когда тот дал неверный ответ, мужчина избил его и сломал ребенку челюсть.

Мальчика госпитализировали. Сейчас он проходит лечение в частной клинике. Как только родители Абдуллы узнали о случившемся, то подали на Викранта заявление в полицию и потребовали от руководства школы принять строгие меры.

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В отношении учителя возбуждено уголовное дело. Отмечается, что педагоги и администрация школы не комментируют произошедшее и избегают вопросов местных СМИ.

Ранее в Индии учитель погубил десятилетнего школьника, наказав за прогул урока. Педагог заставил его приседать.

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      Алиса Удовик
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