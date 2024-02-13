Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

МО РФ: российские войска смогли перехватить три выпущенные ВСУ ракеты HIMARS

Российские войска смогли перехватить три ракеты HIMARS, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским позициям. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как уточнили в МО, реактивные снаряды были перехвачены российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, ПВО перехватила и сбила несколько десятков украинских беспилотников.

«Сбиты 63 украинских беспилотных летательных аппарата в (...) Донецкой народной республике, (...) Херсонской области, (...) Запорожской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что на запорожском направлении российские военнослужащие заполучили редкие образцы дронов ВСУ и новое навесное оборудование для беспилотных летательных аппаратов.

Образцы дронов с новым навесным оборудованием передали бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка.