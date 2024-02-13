Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?
На запорожском направлении российские военнослужащие заполучили редкие образцы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и новое навесное оборудование для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе, или FPV», — рассказал специалист подразделения по борьбе с дронами Вооруженных сил РФ.
По его словам, в руки российским экспертам попало приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря им дрон становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.
В данный момент мы изучаем тактико-технические характеристики БПЛА противника, чтобы более эффективно им противодействовать
Уточняется, что образцы дронов с новым навесным оборудованием передали бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка.
ВСУ используют FPV-дроны из-за нехватки снарядов
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские войска вынуждены использовать взрывоопасные FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов.
По словам Федорова, беспилотники не могут в полной мере заменить артиллерию.
Дроны более точны, чем артиллерия, но гораздо менее мощны
По данным The Wall Street Journal, на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечают лишь одним или двумя.
На Украине захотели производить до миллиона дронов в год
12 января Федоров назвал производство миллиона дронов в год реалистичной целью для Киева. По его словам, за 2023 год украинские компании смогли произвести в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022-м. Министр уточнил, что число компаний, которые занимаются их изготовлением, достигло 200.
«В 2022 году только семь производителей дронов прошли опытную эксплуатацию и могли получать государственные контракты. Это критически мало. Тогда мы собрали и опросили более 80 производителей, обсудили их проблемы и начали работать над изменениями», — рассказал Федоров.
Вице-премьер Украины также сообщил, что ВСУ подготовили десять тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Конечной целью он поставил создание 60 рот операторов ударных БПЛА.