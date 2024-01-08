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12:44, 8 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили об использовании ВСУ FPV-дронов из-за нехватки снарядов

WSJ: Украина вынуждена применять взрывоопасные дроны из-за нехватки снарядов
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют взрывоопасные FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об этом заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы все чаще вынуждены применять FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — констатировал вице-премьер.

По словам Федорова, беспилотники не могут в полной мере заменить артиллерию. «Дроны более точны, чем артиллерия, но гораздо менее мощны», — объяснил он.

Как уточняет издание, на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечает лишь одним или двумя.

Ранее руководитель отдела радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Павленко предупредил об угрозе Украине из-за рекордного объема производства российских беспилотников. По его словам, массовое использование дронов в ходе военных действий на Украине является чем-то новым.

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      Дарья Балацкая
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