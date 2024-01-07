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11:45, 7 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о большой угрозе от объемов производства российских БПЛА

Полковник ВСУ Павленко заявил об угрозе от объема производства российских БПЛА

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рекордные объемы производства российских беспилотников являются большой угрозой для Украины, заявил руководитель отдела радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Павленко. Об этом пишет Financial Times.

Павленко отметил важность РЭБ для обороны украинских военных. «В последнее время россияне производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое», — заявил он.

Представитель ВСУ призвал страны Запада поставлять Украине оборудование, которое позволит подавлять системы спутникового наведения российских БПЛА. Также он понадеялся на введение санкций на поставки комплектующих для беспилотников в Россию.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос признал технологическое превосходство российской армии. Он отметил, что российские военные эффективно применяют FPV-дроны в зоне специальной военной операции (СВО), чем парализуют работу ВСУ.

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      Юрий Леонов
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