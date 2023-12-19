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17:03, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали технологическое превосходство Российской армии

Экс-генерал ВСУ Кривонос: российские FPV-дроны парализуют работу ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская армия эффективно применяет FVP-дроны в зоне специальной военной операции (СВО), чем парализует работу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой», запись которого доступна на YouTube.

«Русские активно используют FPV-дроны. Раньше говорили, что в день они запускают 70-80 дронов, а сейчас — более 100. У них уже есть дроны с камерами ночного видения, их возможности увеличиваются. А у нас есть? А мы это производим? Нет», — заявил он.

Экс-военнослужащий также признал технологическое превосходство Российской армии над украинской. По его словам, Вооруженные силы России обогнали ВСУ и в настоящий момент работают значительно мощнее.

Ранее в Киеве начали говорить об отчаянии украинцев после провала ВСУ на фронте. По словам бывшего депутата Верховной Рады Игоря Лапина, людям внушили эйфорию быстрых побед, но их надежды не оправдались.

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      Александр Курбатов
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