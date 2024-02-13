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06:30, 13 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили об основных уловках мошенников при поверке счетчиков

В Росводоканале предупредили россиян об уловках мошенников при поверке счетчиков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

При поверке счетчиков мошенники используют несколько наиболее распространенных уловок, предупредила россиян коммерческий директор «Росводоканал-Липецк» Анна Полянская. Основные из них она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Самый распространенный прием — это фиктивная поверка счетчиков, рассказала эксперт. В таком случае основная задача мошенника — убедить хозяина квартиры, что устройство неисправно и поверку необходимо провести здесь и сейчас. В противном случае, как убеждают владельца недвижимости фиктивные контролеры, ему придется платить по нормативам, а то и вовсе за всех неплательщиков в доме.

«Когда готовый на все хозяин жилья пускает мошенников к себе в дом, те просто изображают поверку (смотрят счетчики, записывают что-то себе в блокнот), а через несколько минут говорят, что все готово, и выставляют счет за работу. Средняя цена услуг таких горе-проверяльщиков — 1,5-2 тысячи рублей. Естественно, после их визита, счетчик так и остается неповеренным. Отмечу, что в среднем по стране поверка счетчика у сертифицированной организации стоит 300-600 рублей», — поделилась Полянская.

По ее словам, не менее распространена схема, когда в ходе таких фиктивных проверок мошенники незаметно срывают пломбу на счетчике. Затем они угрожают домовладельцу сообщить о ее отсутствии в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, которые выпишут штраф за незаконное потребление воды в размере 15-30 тысяч рублей.

При этом "проверяющий" обещает решить проблему на месте и предлагает заплатить ему 2-3 тысячи рублей, чтобы он "закрыл глаза" на сорванную пломбу

Анна Полянскаякоммерческий директор «Росводоканал-Липецк»

Законом действительно предусмотрена ответственность за срыв пломбы, сообщила Полянская. При выявлении данного факта исполнителем коммунальных услуг составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета, плата за потребленную воду в таком случае рассчитывается с применением коэффициента «10» и предъявляется к оплате в составе ежемесячно предъявляемых квитанций. Более того, контролер не имеет права брать деньги «на руки» — за это его может ждать административная ответственность.

Также мошенники часто говорят, что счетчик неисправен и предлагают переустановить его на месте. Как правило, новый прибор у «проверяющего» есть с собой. В среднем, цены составляют 4-6 тысяч за сам прибор и 3-4 тысячи за его установку, предостерегла собеседница «Ленты.ру». Самый дешевый счетчик на воду стоит около 900 рублей, а работы по его замене начинаются от 1 тысячи рублей, добавила она.

«Четвертая популярная схема — это предложение забронировать суперновый, более точный и экономичный счетчик по привлекательной цене. По факту мошенники берут у собственника предоплату и просто исчезают. На самом деле мастер никогда не приходит менять счетчики сам, а только при наличии письменной заявки от клиента», — заключила эксперт.

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Ранее заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов рассказал, что поверку счетчиков могут проводить только аккредитованные организации и в те даты, которые указаны на едином платежном документе. Перед вызовом организации для поверки счетчиков специалист посоветовал проверить компанию на сайте Росаккредитации.

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      Екатерина Смирная
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