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18:55, 13 февраля 2024Мир

Прекращение работы БАПОР в секторе Газа сравнили с цунами

БАПОР: при прекращении работы агентства сектор Газа накроет гуманитарное цунами

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа сравнили прекращение работы организации в зоне боевых действий с гуманитарным цунами. Об этом сообщает ТАСС.

Подобную катастрофу мир не видел бы со времен Второй мировой войны, уточнил представитель агентства. При этом сотрудники БАПОР, как отмечается, работают «в сложнейших и крайне опасных условиях», ежедневно оказывая помощь десяткам тысяч палестинцев.

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Причиной остановки деятельности агентства называют отсутствие финансирования. Текущей финансовой поддержки «будет достаточно для деятельности только до конца текущего месяца».

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини выступил с предложением провести независимое расследование информации о том, что под штаб-квартирой агентства в Газе найден туннель ХАМАС.

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      Дмитрий Попов
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