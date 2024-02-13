Прекращение работы БАПОР в секторе Газа сравнили с цунами

БАПОР: при прекращении работы агентства сектор Газа накроет гуманитарное цунами

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа сравнили прекращение работы организации в зоне боевых действий с гуманитарным цунами. Об этом сообщает ТАСС.

Подобную катастрофу мир не видел бы со времен Второй мировой войны, уточнил представитель агентства. При этом сотрудники БАПОР, как отмечается, работают «в сложнейших и крайне опасных условиях», ежедневно оказывая помощь десяткам тысяч палестинцев.

Причиной остановки деятельности агентства называют отсутствие финансирования. Текущей финансовой поддержки «будет достаточно для деятельности только до конца текущего месяца».

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини выступил с предложением провести независимое расследование информации о том, что под штаб-квартирой агентства в Газе найден туннель ХАМАС.