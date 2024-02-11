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08:28, 11 февраля 2024Мир

В агентстве ООН по Палестине отреагировали на сообщения о тоннеле ХАМАС

В агентстве ООН по Палестине отреагировали на сообщения о тоннеле ХАМАС

Фото: Omar Ishaq/dpa/Global Look Press

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) просит провести независимое расследование информации о том, что под штаб-квартирой агентства в Газе найден туннель ХАМАС. С таким предложением выступил генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини, сообщает «Интерфакс».

Как отметил Лаззарини, провести расследование сейчас будет трудно из-за интенсивных боевых действий в регионе. Он добавил, что сотрудники БАПОР не пользовались штаб-квартирой в Газе с тех пор, как покинули ее 12 октября прошлого года.

Об обнаружении тоннеля ХАМАС 10 февраля сообщила израильская пресса.

В конце января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал доноров сохранить финансирование БАПОР на фоне новостей о причастности его сотрудников к действиям ХАМАС.

Незадолго до этого газета El Pais сообщила о лишении БАПОР половины бюджета из-за предполагаемой поддержки ХАМАС. Как сообщается, агентство сможет функционировать только до конца февраля.

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      Марина Совина
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