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23:33, 13 февраля 2024Бывший СССР

В Германии украинский подросток подвергся нападению на расовой почве

DPA: в Меттмане совершено нападение на украинского подростка на расовой почве

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В немецком городе Меттман неизвестный набросился на 15-летнего украинца в закусочной на почве расовой неприязни. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля. Один из посетителей заведения начал оскорблять подростка, а затем напал на него и нанес удар по голове неизвестным предметом. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Уточняется, что служба государственной безопасности Дюссельдорфа проведет расследование произошедшего.

Ранее в Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Как сообщила Федерация баскетбола Киева, неизвестные с ножами напали на спортсмена и его друга Артема Козаченко «просто за то, что они — украинцы».

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      Марина Совина
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