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05:43, 12 февраля 2024Спорт

В Германии зарезали украинского спортсмена

В Дюссельдорфе неизвестные зарезали 17-летнего баскетболиста из Украины Ермакова
СюжетУкраинские беженцы

Фото: pixabay.com

В Германии на улице зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, его друг Артем Козаченко находится в реанимации. Об этом в ночь на понедельник, 12 февраля, сообщила Федерация баскетбола Киева в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Согласно сообщению, неизвестные с ножами напали на спортсменов «просто за то, что они — украинцы» несколько дней назад в Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования. Ермаков и Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

Местная полиция уже расследует дело, на месте преступления были свидетели.

Ранее беженца с Украины избили в городе Кейзер американского штата Орегон после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами.

В 2021 году житель Польши избил украинца до потери сознания за разговор на родном языке. После этого злоумышленник попытался сбежать, однако очевидцы скрутили его и передали полицейским.

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      Марина Совина
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