В Госдуме возмутились «стремными» сумками распустившихся российских мужчин

Депутат Госдумы Матвеев возмутился «стремными» сумками распустившихся мужчин

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился портфелями российских мужчин, которые, по его мнению, напоминают женские сумки. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Чиновник поделился видео, на котором запечатлены идущие по улице мужчины, держащие в руках портфели. «Уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками. (...) Вот и думай, надо ли все-таки навести порядок в Государственной Думе, потому что народ подраспустился», — высказался автор публикации и назвал данную моду странной.

В беседе с «Газетой.ру» Матвеев прокомментировал свое высказывания и заявил, что видео носит шуточный характер. При этом мужчина подчеркнул, что подобные сумки ему действительно не нравятся. По его словам, носить подобные изделия «стремно», поэтому он ходит на работу с рюкзаком.

В моем понимании вот эти портфельчики, с которыми сейчас ходят мужчины, похожи на женские хозяйственные сумки за счет формы ремня, за счет обтекаемости краев и всего прочего. Видимо, сейчас идут какие-то тенденции мировые на такой, я не знаю, унисекс, или как это назвать. Мне такие вот сумочки не нравятся, я с такой ходить не стал бы Михаил Матвеев депутат Госдумы

В заключение Матвеев также высказался и о популярности джинсов и однобортных пиджаков. «Если кто-то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счет мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы», — заявил он.

В марте 2023 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман приехал в брюках с накладными с карманами на отчет премьера Михаила Мишустина. Он был запечатлен в водолазке серого цвета и темно-синих брюках с двумя объемными карманами.