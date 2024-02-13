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14:50, 13 февраля 2024Ценности

В Госдуме возмутились «стремными» сумками распустившихся российских мужчин

Депутат Госдумы Матвеев возмутился «стремными» сумками распустившихся мужчин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился портфелями российских мужчин, которые, по его мнению, напоминают женские сумки. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Чиновник поделился видео, на котором запечатлены идущие по улице мужчины, держащие в руках портфели. «Уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками. (...) Вот и думай, надо ли все-таки навести порядок в Государственной Думе, потому что народ подраспустился», — высказался автор публикации и назвал данную моду странной.

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В беседе с «Газетой.ру» Матвеев прокомментировал свое высказывания и заявил, что видео носит шуточный характер. При этом мужчина подчеркнул, что подобные сумки ему действительно не нравятся. По его словам, носить подобные изделия «стремно», поэтому он ходит на работу с рюкзаком.

В моем понимании вот эти портфельчики, с которыми сейчас ходят мужчины, похожи на женские хозяйственные сумки за счет формы ремня, за счет обтекаемости краев и всего прочего. Видимо, сейчас идут какие-то тенденции мировые на такой, я не знаю, унисекс, или как это назвать. Мне такие вот сумочки не нравятся, я с такой ходить не стал бы

Михаил Матвеевдепутат Госдумы

В заключение Матвеев также высказался и о популярности джинсов и однобортных пиджаков. «Если кто-то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счет мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы», — заявил он.

В марте 2023 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман приехал в брюках с накладными с карманами на отчет премьера Михаила Мишустина. Он был запечатлен в водолазке серого цвета и темно-синих брюках с двумя объемными карманами.

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      Карина Черных
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