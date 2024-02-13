В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства

Даванков внес в ГД проект о депортации мигрантов за домогательства к россиянам

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в Государственную Думу законопроект, который предполагает депортацию мигрантов за домогательства в отношении граждан России. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности», — говорится в тексте пояснительной записки.

Несмотря на то что документ ранее получил отрицательный отзыв правительства России, законопроект вносится в нижнюю палату парламента, отметил Даванков. Он предложил дополнить статью административного кодекса, которая наказывает за мелкое хулиганство, пунктом о наказании за домогательства к российским гражданам.

Как уточнили в пресс-службе «Новых людей», россияне часто жалуются на домогательства со стороны иностранных граждан. Особенно эта проблема актуальна в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду, добавили в партии. Там указали на необходимость депортации подобных мигрантов, так как в России подобное поведение недопустимо.

В Госдуме ранее раскритиковали законопроект о депортации мигрантов за домогательства. Так, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев счел подобные законодательные изменения лишними, так как преступное поведение и его критерии полностью зафиксированы в законодательстве.