В Москве произошел пожар на заводе МиГ

В Москве на Ленинградском проспекте произошел пожар в цеху завода МиГ

В Москве произошел пожар на заводе МиГ, который находится на Ленинградском проспекте. Об этом пишет Baza в Telegram.

По данным издания, возгорание началось на втором и третьем этажах здания, где находится реконструированный цех, который пристроен к действующему корпусу завода. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

Из здания столичного завода эвакуируют людей, на место происшествия едут пожарные бригады. Есть риск перехода огня на другие здания завода, подробности происшествия уточняются.

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