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11:42, 7 февраля 2024Россия

Четыре человека получили ожоги раствором щелочи на российском комбинате

В Бурятии четыре человека получили ожоги щелочью на Селенгинском комбинате

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Бурятии четыре человека получили ожоги раствором щелочи на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Работники российского предприятия получили ожоги во время ремонта оборудования. Предварительно, это произошло из-за нарушения техники безопасности. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, у них диагностировали ожоги первой степени.

Предприятие продолжает работу после ЧП. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее произошел взрыв и пожар на заводе в Шахтах Ростовской области. Пострадали десять человек.

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      Анастасия Шейкина
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