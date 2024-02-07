Четыре человека получили ожоги раствором щелочи на российском комбинате

В Бурятии четыре человека получили ожоги щелочью на Селенгинском комбинате

В Бурятии четыре человека получили ожоги раствором щелочи на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Работники российского предприятия получили ожоги во время ремонта оборудования. Предварительно, это произошло из-за нарушения техники безопасности. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, у них диагностировали ожоги первой степени.

Предприятие продолжает работу после ЧП. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее произошел взрыв и пожар на заводе в Шахтах Ростовской области. Пострадали десять человек.