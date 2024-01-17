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14:57, 17 января 2024Россия

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось

Ростовский губернатор Голубев: при пожаре на заводе пострадали 10 человек
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При пожаре на заводе «Авангард» в городе Шахты Ростовской области пострадали десять человек. Обновленные данные сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек. Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести», — пояснил он.

Глава области отметил, что остальные пострадавшие получили травмы легкой степени. После оказания помощи в травмпункте их отпустили домой. Двух пострадавших с ожогами решили эвакуировать в медучреждения областного центра.

О взрыве и последующем пожаре на заводе в Шахтах стало известно 17 января. Жилые дома, находящиеся поблизости, не получили повреждений. Есть разрушения в самом производственном здании.

По словам губернатора Ростовской области, в причине взрыва на полимерном заводе «Авангард» в Шахтах будут разбираться специалисты, информация о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) не подтверждается.

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