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12:21, 17 января 2024Россия

Взрыв произошел на российском полимерном заводе

В Шахтах произошел взрыв на полимерном заводе, пострадали два человека
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Шахтах Ростовской области произошел взрыв на полимерном заводе «Авангард», в результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщила региональный депутат Екатерина Стенякина в Telegram-канале.

Россиянка пояснила, что жилые дома, находящиеся поблизости, не получили повреждений. По информации депутата, есть разрушения в самом производственном здании.

Пожар от взрыва пока потушить не удалось, отметила Стенякина. Она уточнила, что пострадавших граждан госпитализировали.

«Сейчас службы занимаются тушением пожара. Все работники завода отведены на безопасное расстояние», — написала депутат.

Ранее сообщалось, что в Белгороде произошел пожар на заводе по изготовлению лакокрасочных материалов «Квил».

Сведений о пострадавших тогда не поступало. На месте происшествия работали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.

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      Анна Щербакова
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