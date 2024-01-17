Взрыв произошел на российском полимерном заводе

В Шахтах произошел взрыв на полимерном заводе, пострадали два человека

В Шахтах Ростовской области произошел взрыв на полимерном заводе «Авангард», в результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщила региональный депутат Екатерина Стенякина в Telegram-канале.

Россиянка пояснила, что жилые дома, находящиеся поблизости, не получили повреждений. По информации депутата, есть разрушения в самом производственном здании.

Пожар от взрыва пока потушить не удалось, отметила Стенякина. Она уточнила, что пострадавших граждан госпитализировали.

«Сейчас службы занимаются тушением пожара. Все работники завода отведены на безопасное расстояние», — написала депутат.

Ранее сообщалось, что в Белгороде произошел пожар на заводе по изготовлению лакокрасочных материалов «Квил».

Сведений о пострадавших тогда не поступало. На месте происшествия работали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.