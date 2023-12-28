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15:48, 28 декабря 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе произошел пожар на заводе

В Белгороде произошел пожар на заводе лакокрасочных материалов «Квил»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Белгороде произошел пожар на заводе по изготовлению лакокрасочных материалов «Квил». Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«На место происшествия незамедлительно направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. Информация уточняется», — сообщили в МЧС.

Белгородская область в четверг, 28 декабря, дважды за час попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Сначала противник атаковал село Дроновка Грайворонского городского округа. Осколки снарядов противника повредили линии газо- и электроснабжения.

Затем под удар попала окраина села Новая Таворлжанка Шебекинского городского округа. Там осколки посекли фасад и забор, а также выбили окна в частном жилом доме.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской и Курской областях, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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