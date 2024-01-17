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12:28, 17 января 2024Россия

Власти сообщили подробности о взрыве на заводе в Ростовской области

Губернатор Голубев о взрыве на заводе в Шахтах: данные о БПЛА не подтверждаются
СюжетВзрывы в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал Mash

С причиной взрыва на полимерном заводе «Авангард» в Шахтах будут разбираться специалисты, информация о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) не подтверждается. Такие подробности сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент ведутся работы по локализации пожара. На место привлекли семь единиц спецтехники, машины газовой и энергетической служб, а также скорой помощи.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работала», — добавил глава области.

Ранее региональный депутат Екатерина Стенякина сообщила о взрыве и последующем пожаре на заводе в Шахтах. Пострадали два человека. По ее словам, жилые дома, находящиеся поблизости, не получили повреждений. По информации депутата, есть разрушения в самом производственном здании.

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